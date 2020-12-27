Fransa'da son 24 saatte 8 bin 822 Kovid-19 vakası kaydedildi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 822 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 175 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 62 bin 746'ya çıktı.



Virüs tespit edilen kişi sayısı 8 bin 822 artışla 2 milyon 559 bin 686'ya yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 659'u yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 653 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı 223 artışla 189 bin 941'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,9'a geriledi.