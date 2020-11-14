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Aktüel Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 359 kişi öldü
Aktüel

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 359 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-14 22:30:29 -
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 359 kişi öldü

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 359 kişi hayatını kaybetti.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 95 artışla 1 milyon 954 bin 599'a çıktı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 359 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 44 bin 246'ya ulaştı.

Hastanelerde 4 bin 871'i yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 499 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1985 artışla 139 bin 140'a yükseldi. Hastanelerde ve yoğun bakımda bulunanların sayısı uzun aradan sonra ilk kez düştü.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 17,3 oldu.

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