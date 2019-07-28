Franck Ribery teklifi reddetti!

36 yaşındaki Franck Ribery'nin Monaco'dan teklif aldığı ancak Fransa'ya dönmek istemediği için teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Ribery'e bir İtalyan kulübü ve ünlü bir Brezilya ekibinin de teklif götürdüğü açıklandı.

"İki yıl daha devam etmek istiyorum"

Öte yandan L'Equipe gazetesine röportaj veren Ribery, ''İki yıl daha büyük bir takımda oynamaya devam etmek istiyorum. Kendimi hala iyi hissediyorum ve rekabet ortamına ihtiyacım var. Bayern Münih'te attığım son golle bunu kanıtlamıştım zaten. Belki de kariyerimin en güzel golüydü. Benim tankımda hala gaz var. Tecrübem var, motivasyonum var. Bunu hala kanıtlayabilirim.'' sözlerini kullandı.

"Çocuklarımı düşünmek zorundayım"

Almanya'dan ayrılmanın zor olduğunu da belirten tecrübeli Fransız futbolcu, ''Ailemi ve çocuklarımı düşünmeliyim. Üç kızım ve iki çocuğum var. Münih'te kendilerini çok rahat hissediyorlardı. Onlar için okuldan ayrılmak zor oldu. Çocuklar için de en iyi çözümü bulmak zorundayım.'' şeklinde konuştu.

Kaynak: Sporx