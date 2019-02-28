Forum Mersin’de yönetmen koltuğuna minikler geçti

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, bu kez minikleri yönetmen koltuğuna oturtacak çok keyifli bir etkinlik düzenliyor.

Forum Mersin, 2-3 Mart Cumartesi ve Pazar günleri ücretsiz gerçekleştirilecek film atölyesi etkinliği kapsamında minikleri yönetmen koltuğuna oturtuyor. ’Stop-motion’ tekniği ile kısa film çekme heyecanı yaşayacak olan çocuklar, kendilerini geliştirme ve aktif rol oynayacakları bir takım çalışmasında bulunma fırsatı elde edecek. Oyuncaklarını kullanarak film çekecekleri atölye çalışması boyunca minikler hem eğlenecek hem öğrenecek.

Stop-motion tekniği hakkında

Durağan üç boyutlu objeleri hareket edermiş gibi gösteren bir animasyon türü olan stop-motion, kamerayı objeye karşı ayarlayıp tek kare çekip sonra objeyi biraz hareket ettirip yeni bir kare çekmek ve bunu tekrarlayarak animasyonu tamamlaya dayalı bir teknik.