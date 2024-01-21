Fonlu medyada ne ar ne hayâ var

Buğra Kardan İstanbul

Zillet medyasının bir yalanı daha çöktü. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesine çekilen operasyon akıllara durgunluk verdi. Fondaş medya, ilk önce Merkez Bankası ile yolları ayrılan Büşra Bozkurt adlı eski çalışanın Başkan Erkan’ın babası tarafından işten çıkartıldığını iddia etti. Çok geçmeden Bozkurt’un, Erkan’ın babasının bir çalışanı tokatladığı palavrası ekranlarda ve gazetelerde dönmeye baladı.

Yalanı yandaşları Uğur Dündar çökertti

Bozkurt’un açıklamalarına geniş yer veren Halk TV, Tele1, Sözcü, Cumhuriyet, Birgün ve Karar’a cevap CHP yanlısı gazeteci Uğur Dündar’dan geldi. Dündar, Bozkurt’un açıklamalarının bir komplonun ürünü olduğunu belgeledi. Dündar, ocak ayı başında Kübra isimli bir personelin Erkan’ın annesine WhatsAp mesajı gönderip “Hafize Hanım’a iftira atılacak” uyarısında bulunduğunu ortaya koyarak, Bozkurt’un iftiralarının Hafize Gaye Erkan’ın Amerika’da Türkiye’ye kaynak bulmaya çalışırken servis edildiğine dikkat çekti ve “Demek ki birileri Hafize Hanım’ın bu çabalarından fena hâlde rahatsız” görüşünü dile getirdi.



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Biz bunlara 28 Şubat'tan antrenmanlıyız

Skandal haberlere tepki gösteren Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan da, “Biz bu medyaya 28 Şubat sürecinden alışığız. Hedeflerinde Erkan’dan çok Mehmet Şimşek ve Recep Tayyip Erdoğan var. Seçimlere gidilirken ekonomi yönetimine duyulan güveni sarsmayı amaçlıyorlar” derken; İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Adem Alemdar ise, “Zillet medyasının ahlâk ve ilke gibi bir derdi yok. Çünkü bunlar ülkenin bir adım öte gitmesi, devletin güçlenmesine karşılar’ görüşünü dile getirdi.