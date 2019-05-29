Flaş iddia! Edin Dzeko imzayı atıyor

Tatil için Türkiye'ye gelmesinin ardından hakkında Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik dedikodular çıkan golcü futbolcu Edin Dzeko ile ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Roma'nın Bosnalı santrforunun transferinin bittiği öne sürüldü.



İtalya'nın Corriere dello Sport Gazetesi'nin haberine göre Edin Dzeko, Inter ile anlaşmaya vardı. Spalletti'nin yerine teknik direktörlük görevine Antonio Conte'yi getirecek olan Inter, İtalyan teknik adamın isteği üzerine Boşnak forvetin transferin mutlu sona ulaştı.

Roma'nın, Edin Dzeko için Inter'den 20 milyon euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği belirtilirken, Boşnak oyuncunun yıllık 4 milyon euro kazanacağı kaydedildi.

Bu sezon Roma ile 40 maça çıkan Dzeko, 14 gol atıp 11 de asist yaptı.