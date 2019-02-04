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Fiyat artışları (3)

Yİ-ÜFE ocakta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,83, imalat sanayisi sektöründe yüzde 0,47, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,38 yükselirken, su sektöründe 6,88 düştü

04 Şubat 2019 Pazartesi 10:35
Fiyat artışları (3)

ANKARA (AA) - Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ocakta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,83, imalat sanayisi sektöründe yüzde 0,47, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,38 artarken, su sektöründe ise 6,88 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,93 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 28,7 yükseldi.

Sanayideki dört sektörün Aralık 2018'e göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,83, imalat sanayisi sektöründe yüzde 0,47, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,38 artarken, su sektöründe ise 6,88 azalış olarak gerçekleşti.

Geçen ay bir önceki aya göre tütün ürünleri yüzde 31,23, ham petrol ve doğal gaz yüzde 11,70, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 6,88 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu.

Buna karşılık aylık bazda en fazla artış, yüzde 4,67 ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri, yüzde 4,22 ile kömür ve linyit, yüzde 3,94 ile diğer ulaşım araçları olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış sermaye malında, yıllık en fazla artış enerjide yaşandı.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla aralıkta Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar

Aylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı 2,8322,5
İmalat 0,4729,61
Elektrik, gaz 0,3892,8
Su temini -6,882,8

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 10:35
  1. elektrik ve gaz sektörü
  2. imalat sanayi
  3. madencilik
  4. ocak
  5. taş ocakçılığı
  6. Türkiye İstatistik Kurumu
  7. Yİ-ÜFE

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