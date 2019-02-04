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Fiyat artışları (2)

TÜFE'de ana harcama gruplarında ocak ayında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü- Ocakta aylık bazda en yüksek artış yüzde 6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda, en fazla düşüş ise yüzde 7,95 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşti

04 Şubat 2019 Pazartesi 10:33
Fiyat artışları (2)

ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında Ocak 2019'da yıllık bazda en yüksek artış yüzde 30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,06, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla ocakta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 3,62, sağlıkta yüzde 3,56, eğlence ve kültürde yüzde 3,18 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,07 artış oldu.

Ocakta aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 7,95 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Bunu yüzde 3,1 ile konut izledi.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 29,63, ev eşyası yüzde 29,07, eğlence ve kültür yüzde 23,15 ve lokanta ve oteller yüzde 19,89 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Ocakta endekste kapsanan 418 maddeden 21'nin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 130 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde)
Gıda ve alkolsüz içecekler

6,43

 30,97
Alkollü içecekler ve tütün 0,62 2,63
Giyim ve ayakkabı-7,9512,47
Konut -3,10

17,16

Ev eşyası 0,65 29,07
Sağlık 3,56

17,99

Ulaştırma 0,20 14,71
Haberleşme 0,7411,54
Eğlence ve kültür 3,18 23,15
Eğitim 0,07 10,02
Lokanta ve oteller 1,07

19,89

Çeşitli mal ve hizmetler 3,62 29,63

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ocakta aylık bazda en yüksek düşüş yüzde 0,42 ile işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda ise en yüksek artış, yüzde 22,53 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" de oldu.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 10:33
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