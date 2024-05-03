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Sağlık Fitomer yeni ürünlerini Expomed’de tanıttı
Sağlık

Fitomer yeni ürünlerini Expomed’de tanıttı

Yeniakit Publisher
2024-05-03 12:15:00 -
Fitomer yeni ürünlerini Expomed’de tanıttı

Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi’nin bir alt kuruluşu olan Fitoterapi Merkezi (FİTOMER), 25-27 Nisan tarihlerindeTÜYAP’ta gerçekleşen EXPOMED fuarında yeni ürünlerini tanıttı. Bitkisel yağ ve çayların yanında FİTOMER güvencesinde çıkartılan multivitamin ve kolejenler dikkat çekti.

Bezmi Alem Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Osman Develioğlu ile birlikte Prof. Dr. Murat Kartal, Prof. Dr. Özlemsu Küçük, Prof. Dr. Mustafa Çakırca açılış gününde konuşma yaptı.

 SAĞLIKTA KADİM YAKLAŞIMLA MODERN YÖNTEMLER

Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Osman Develioğlu yaptığı konuşmasında “sağlıkta kadim yaklaşımla modern yöntemleri önceliyoruz” dedi. Konuşmasında, iki asırlık Bezmi Alem markasının FİTOMER’i güçlendirdiğini, sağlıkta Bezmi Alem’in elde ettiği birikiminin FİTOMER’e ciddi avantajlar ve güven sağladığını belirtti.

Develioğlu, “Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi ve Hastanesi’nin 2 asırlık sağlık tecrübesini yansıtan bir merkez halini aldı. FİTOMER sağlıkta Kadim yaklaşımı, yani tedaviden önce toplum sağlığının korunmasını önceleyen, korunma ve tedavide bitkisel ilaçların kullanımının artmasını amaç edinen,  bitkisel ilaçların standardizasyonunu, kalite kontrollerini ve ruhsatlandırmasını yaptığımız uzman bir kadronun emeğidir.” Dedi.

İLK VE TEK YÖK ONAYLI FİTOTERAPİ MERKEZİ

Osman Develioğlu konuşmasında FİTOMER’in YÖK’ün ilk ve tek onay verdiği Fitoterapi merkezi olmasına da değindi: “Bu fuarda ise ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre bitkisel hammaddeleri kullanarak ürettiğimiz, fonksiyonel gıda, gıda takviyeleri gibi yeni ürünlerimizle yer alıyoruz. FİTOMER aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek YÖK onaylı Fitoterapi merkezi. Bu açıdan daha güvenilir ve yenilikçi diyebiliriz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tabii burada pek çok bitkisel yağlardan ziyade öne çıkarttığımız iki yeni ürün var. Biri gıda takviyesi (şu gördüğünüz-kutuyu gösterir) diğeri collegenler. 30 ve 60 kapsüllük multivitaminde vücudun ihtiyacı olan neredeyse tüm vitamin ve minareller mevcut. A, B1, B12, B2 gibi vitaminlerin yanısıra, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, manganez gibi pek çok faydalı minareller de mevcut. Böylece yetişkinlerde günlük 1 doz aldığınızda hastalıklardan korunma ve enerjik hissetme noktasında, metabolizmanın güçlenmesine katkı sağlamış olursunuz.

Bir diğer ürünümüz ise son yıllarda kullanımı sıkça artan collegenlerimiz. Bilimsel araştırmalara göre kolajen takviyelerinin içerisinde bulunan kolajenpeptitleri cilt kuruluğunu ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olur. Düzenli kolajen takviyesi ile cilt, eklem ve kaslardaki kolajen miktarı korunarak, cilt yaşlanması yavaşlar. Özellikle 8 hafta düzenli kullanım sonrasında cildin nemini, elastikiyetini ciddi şekilde korur ve arttırır.” şeklinde açıklamalar da bulundu.

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