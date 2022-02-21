Fişlemede kirli ittifak

Skandallarla çalkalanan Mersin Büyükşehir Belediyesi’ndeki fişleme rezaletlerini deşifreye devam ediyoruz. Göreve gelir gelmez personeli fişleyen ve aralarında ikamet ettiği Neptün Yalı Sitesi’nin havuz dolumunda kaçak su kullanıldığını tespit eden MESKİ personeli olmak üzere 2 bin 269 kıdemli belediye çalışanını “performans düşüklüğü” bahanesiyle işten çıkarıp yerine yandaşlarını dolduran CHP’li Başkan Vahap Seçer’den önce de belediyede fişleme yapıldığı iddia edilmişti. 50 yıldır yer aldığı MHP’den, “Vefa, saygı ve sevgi anlayışının yok edildiği” iddiasıyla ayrılarak İyi Parti’ye katılan ve 2019’daki yerel seçimlerde CHP’nin adayı Seçer’in önünü açmak için adaylıktan çekilen eski Başkan Burhanettin Kocamaz ile CHP’lileri karşı karşıya getiren fişleme listesine Akit ulaştı.

Alevileri bile ayırmışlar

2014’te hazırlandığı, CHP Mersin il binasında bulunduğu söylenen ve ittifakın büyük ortakları CHP ve İP’in suçu birbirlerinin üzerine attığı skandal listede, CHP’li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan döneminde görevli üst düzey bürokratların ırk, mezhep, siyasi görüş ve işe yarayıp yaramayacağına göre tek tek fişlendiği açıkça görülüyor. Düşman kardeşler tarafından sümenaltı edilen ve kapsamlı bir çalışma ile en mahrem sırların ifşa edildiği belgelerde; aralarında Genel Sekreter, Genel Müdür ve Daire Başkanları’nın da olduğu 87 üst düzey bürokrat; “Arap Alevisi”, “Türkmen Alevisi”, “AK Partiye çalıştığı söylenmektedir”, “İhale işlerinde uzmandır”, “Geçiş döneminde çalışılabilir” şeklindeki notlarla kategorize ediliyor. Alevi vatandaşlara şirin görünmek için her fırsatta cemevlerini gündeme getiren ve AK Parti’yi ‘Alevi düşmanı’ gibi göstermeye çalışan Zilletin paydaşlarının, yönettikleri belediyelerdeki personeli, mezhebine ve inancına göre tasnif etmesi, ülkeyi parlamenter sistem karanlığına götürmek için 28 Şubatta toplanacak olan ittifak ortaklarının kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Liyakat sıfır

Hâlihazırda İyi Parti GİK Üyeliği görevini yürüten eski Başkan Burhanettin Kocamaz tarafından sahiplenilmeyen skandal fişlemelerde yer alan ifadelerden bazıları şöyle: Genel Sekreter U.K, “59 yaşında, Elazığ’lıdır, Türkmen Alevisidir.” Genel Sekreter Yardımcısı A.E.A, “50 yaşında, kökeni karışıktır. Türk müdür, Kürt müdür, Arap mıdır, Alevi midir, Sünni midir belli değildir.” Ulaşım Daire Başkanı A.Ö, “Mersin’li olup Arap Alevisidir.” İtfaiye Daire Başkanı A.K, “Arap Alevisidir. Simitçiden bile para aldığı söylentileri mevcuttur.” İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı M.A.C, “Arap Alevisidir.” Mali Hizmetler Daire Başkanı T.Ö, “Elazığlı olup Türkmen Alevisidir.” Fen İşleri Daire Başkanı A.S, “Maraşlı olup Alevi kökenlidir.” İmar ve Şehircilik Daire Başkanı, “Macit Bey’in imar ile ilgili yolsuzluklarını yürüttüğü söylentileri yaygındır.” Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı B.K, “Kökeni bilinmemektedir. Genel Sekreter U.K’nın eşidir.”

Kategorize etmişler

Özel Projeler Daire Başkanı V.Ş, “AK Parti’ye çalıştığı söylenmektedir.” Kent Estetiği Daire Başkanı V.S, “Kökeni bilinmemektedir. Macit Bey’in gözdelerindendir.” Yeşil Alanlar ve İşletmeler Dairesi Başkanı Dr. C.K, “Türk kökenlidir. Somut bir yolsuzluk iddiası bulunmamakla birlikte bu konuda çok söylenti bulunmaktadır.” Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı S.C, “Türk kökenlidir. Başkanın eniştesi olması dışında bir özelliği yoktur.” Destek Hizmetleri Müdürü K.H, “Belediyenin mal alımlarını yapmaktadır. Hepsinden komisyon aldığı iddiaları yaygındır.” 1. Hukuk Müşaviri H.E.A, “Başarılı bir hukukçu olmadığı söylenebilir.” Yazı İşleri ve Kararları Daire Başkanı R.E, “Kökeni bilinmemektedir. Herhangi bir başarısı da bulunmamaktadır.” Basın Yayın Hakla Halkla İlişkiler Daire Başkanı M.S.A, “Arap Alevisidir.” İşçi statsünde çalışırken önce Özel Kalem Müdürü yapılmış, daha sonra da daire başkanı yapılmıştır.”

Akit ortaya çıkardı

Öte yandan, Akit 14 Şubat’ta, “CHP’li Mersin’de fişleme rezaleti” başlıklı manşetinde, CHP’li mevcut Başkan Seçer’in göreve gelir gelmez Mersin Büyükşehir Belediyesi personelini fişleyerek, çalışanların isimlerinin önüne, “MHP Militanı”, “AKP’li Partizan”, “CHP’li değil” şeklinde notlar yazılarak olumsuz görüş belirtildiğini belgelemişti.