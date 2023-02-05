Fırtına duvarı yıktı: Yaralılar var
İzmir'de, teras duvarının yıkılması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, teras duvarının yıkılması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Onur Mahallesi 7357 Sokak'ta 3 katlı apartmanın teras duvarı, fırtına nedeniyle yıkıldı.
Terasta sac üzerinde ekmek pişiren H. Y. (45), kızı R. Y. (19) ve komşuları G. İ., üzerlerine yıkılan tuğlalar nedeniyle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
H. Y. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralılar ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.