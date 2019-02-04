Fırsatçının zammı okul mutfağına sıçradı

Yaklaşık 1,3 milyon öğrenciye eğitim veren özel okulların yemek ücretleri, velilerin belini büküyor.

Günlük 30-40 liraya, yıllık 5-6 bin liraya varan ücretlerden şikâyetçi olan veliler, fiyatları okul yönetimlerinin arttırdığını dile getiriyor ve yetkili makamlara art arda “Sorunun önüne geçilsin, ilave tedbirler ortaya koyulsun” çağrısı yapıyor.

Denetimler artmalı

Bu çağrıyı haklı bulan yemek sanayicileri, fiyat denetimlerine önem verilmesini talep ediyor. Yemek İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, özel okullarda 40 liradan yemek satılmasının doğal olmadığına işaret ederek, “Burada devlet kontrolleri arttırmalı, suiistimallere geçit vermemeli” uyarısında bulundu.

Çocukları 10 liraya doyururuz

Okul yönetimlerinin velilerin şikâyetlerine kulak vermeleri; anlayışlı olmaları gerektiğini belirten Bozdağ, “Fiyatlar da bir an evvel aşağı çekilmeli” dedi. Bozdağ, ayrıca yemek sanayicilerinin anneler ve babalar gibi çocukları da 10 liraya doyurabileceğini vurguladı.

Okullara catering şirketi tercihinde de dikkatli olmalarını tembihleyen Bozdağ, “Kaydı kuydu olmayan, lisansı bulunmayan firmalardan yemek alınmamalı. Alındığı takdirde ekonomi yara alır, çocuklarımızın da sağlığı bozulabilir” diye ekledi.

Uygun menüler sunuyoruz

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Zincirkıran da üretim giderlerinin arttığına dikkat çekerek, “Buna rağmen müşterilerimize erişilebilir fiyatlardan ürün sunma gayretindeyiz. Şu anda sektör olarak elimizden geleni yapıyor, daha uygun fiyatlı menülere müşterilerimize hitap etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sınır yok

Özel okulların yemek fiyatları ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Bu çevrelere göre eğitim ücretlerine yapılan zamda enflasyon ortalamasının 5 puan üzeri gibi bir tavan artış oranı belirlenirken, yemek tarafında böyle bir sınır yok. Bu durum fırsatçıların elini güçlendirirken, velilerin mağdur olmalarına yol açıyor.