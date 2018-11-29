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Firma müdürüne büyük şok! 500 bin TL'yi böyle çaldılar

Pendik'te bir firmanın satın alma müdürü, bankadan çektiği 500 bin lirayı çalıştığı şirkete getirirken gasp edildi.

29 Kasım 2018 Perşembe 13:54
Firma müdürüne büyük şok! 500 bin TL'yi böyle çaldılar

Ankara Caddesi'nde faaliyet gösteren bir firmada satın alma müdürü olarak görev yapan Ş.H, bankadan çek tahsil ederek 500 bin lirayı firmaya götürmek üzere şubeden çıktı.

Parayı aldıktan sonra firmaya doğru yola çıkan Ş.H., arabayla gelen kişilerce gasp edildi. 

"Bir şey sorar gibi yaptı, kaçtı"

Kendisini takip eden zanlılarca çantasındaki 500 bin lira gasbedilen Ş.H, “Bankadan 500 bin liralık çeki tahsil ettim, firmaya girerken bir kişi bana bir şey sorar gibi yaptı, sonra çantayı alarak kaçtı, koştum ama yakalayamadım. Bu kişilerin bir an önce yakalanmasını istiyoruz.” dedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında Ş.H'yi takip eden şüphelilerin, içinde para olan çantayı alarak uzaklaşması görülüyor.

Olayla ilgili devam ediyor. 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 13:54
  1. Ankara
  2. hırsızlık
  3. maltepe
  4. satın alma müdürü

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