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Firkete oyası nasıl yapılmalı?

Renkli oya ipleri ile firkete yardımı ile tığla örülür.

03 Ocak 2019 Perşembe 18:33
Firkete oyası nasıl yapılmalı?

İlk olarak örtünün kenarı 3 zincirle dolamadan batılarak kıyılanır. Daha sonra firketeye bir ip sarıp dip kısma batıp sıkıştırılarak tekrar ip sarıp dibe batma şeklinde alt kısım örülür. Sonra renkli ipimiz ile bir ipin içine 2 dolamadan batılan sıkıyne batıp diğer ip alınır ve iki ipin içine birden 4 zincirle dolamadan batılan 3 tane fıstık örülür. Sonradan aldığımız ipin içine yine 2 sıkıyne yapıp diğer ipe geçilir. İlk aldığımız ipin içine yine 2 sıkıyne örüp diğer ip alınıp 2 ipin içine fıstıklar örülüp sonradan aldığımız ipin katının içine 2 sıkıyne örülür. Üst kısmı hep böyle yapılarak bitirilir. Çok kolay örülebilen firkete oyası çok ağır bir görünüme sahip güzel bir oyadır.

Firkete oyası yapılırken;

Firketenin cilâlı, kaygan olmasına,

Tığ ile ipliğin uyumlu olmasına.

İpliğin firketeye bol veya sıkı sarılmamasına,

Tığın sağ, firketenin sol elle tutulmasına,

Firkete doldukça boşaltılarak karton üzerine sarılmasına,

Firketenin hep aynı yönde döndürülmesine dikkat edildiğinde oyanın çok düzgün ve güzel olması sağlanmaktadır.

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 18:40
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