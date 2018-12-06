Fırınınızı sık sık temizlemelisiniz

Fırın temizliği hanımlar için başlıbaşına bir dert. Kendi sağlığını ve çevre sağlığını da pek umursamayanlar kalkar, marketlerden zehirli birtakım temizlik deterjanları alıp, püskürtür. Hem kendine hem doğaya yazık eder. Size tavsiyemiz, bundan uzak durmanız. Deterjan kullanmadan da bunun üstesinden gelebilirsiniz.

1 paket kabartma tozu ya da karbonat

Yarım limon ya da 1 çay bardağı sirke

Evde her zaman bulunan malzemeler. Fırınımızın kirli yerlerine ve ızgaralara kabartma tozunu serpeleyip üzerine elma sirkesi püskürtüyoruz.

Eğer lekeler eski ise inatçı lekeleri 15 -20 dakika bekletip bulaşık süngerinin sert tarafı ile ovalıyoruz.

10 yıllık fırın bile düzenli temizlenirse zaten fazla lekesi olmaz. 10 dakika bekleyip önce kağıt havlu ile kabasını alıp nemli bir mutfak bezi ile silmek yeter.. Güzel durulanmazsa kabartma tozu beyaz leke bırakır. Endiselenmeyin tekrar durulayıp kurulayın.

Bu güzel ve doğal yöntemi tavsiye ediyoruz.