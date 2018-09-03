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Fırın telini temizlemek için b u yöntemi deneyin!

Fırın telleri nasıl temizlenir? Fırın tellerini temizlemek için hangi yöntemleri kullanmak gerekir?

03 Eylül 2018 Pazartesi 21:13
Fırın telini temizlemek için b u yöntemi deneyin!

Fırın telleri pişirilen her yemeğin sonrasında mutlaka temizlemelidir. Çünkü tellere yapışan yemek artıkları fırının sıcaklığı ile tellere iyice yapışır ve zor çıkan lekelere dönüşürler.

İşte sizlere fırın telleri tertemiz yapacak yöntemler...

MALZEMELER:

Bir kase tuz

Bir bardak bulaşık deterjanı

Sıcak su

YAPILIŞI:

Suyu kaynatın ve kaynayan suyu tellerin sığabileceği büyüklükte bir kabın içine dökün.

Telleri sıcak suyun içinde 5 dakika bekletin.

Kullanılmayan bir kabın içinde tuz ve bulaşık deterjanını karıştırarak bulaşık süngerinin üzerine dökün.

Telleri sıcak suyun içinden çıkarın ve tuzlu karışımla ovalamaya başlayın.

Ardından fırın tellerini  güzelce durulayın.

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 21:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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