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Gündem Firari hortumcu Cem Uzan'dan akılalmaz sözler: Türkiye'yi soydular
Gündem

Firari hortumcu Cem Uzan'dan akılalmaz sözler: Türkiye'yi soydular

Kısa zaman önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnız bırakıldığını ve ona desteğe hazır olduğunu söyleyen hortumcu Cem Uzan, dün verdiği röportajında AK Parti iktidarı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Türkiye'ye 5 milyar dolar borçlanarak yurtdışına firar eden Uzan, akılalmaz ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 22:25:00 -
Firari hortumcu Cem Uzan'dan akılalmaz sözler: Türkiye'yi soydular

 Yeniakit.com.tr 

Kısa zaman önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalnız bırakıldığını söyleyerek desteğe hazır olduğunu ifade eden hortumcu Cem Uzan, dün yaptığı açıklamada ise iktidarı ve Erdoğan'ı hedef aldı.

Yakın geçmişte, "Ekonominin bu zor günlerinde, herkesin saklanacak yer aradığı bu günlerde sayın Başkanımız Erdoğan'ın bile yalnız bırakıldığı bir zamanda, ben milletimin ve devletimin hizmetinde olmaya hazırım." ifadelerinin sahibi asrın hortumcusu Cem Uzan, sözlerine "Türkiye soyuldu." diyerek başladı. "Dünyanın başka hiçbir yerinde böyle yönetim anlayışı yok." ifadesini kullanan Cem Uzan, "2023 Türkiye'nin yeniden doğuşu olacak çünkü ülkemiz bu zihniyetten kurtulacak." şeklinde konuştu.

5 milyar dolar borçla firar etti!

Eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayarak'ı da ağza alınmayacak hakaretlerle eleştiren hortumcu Uzan ile ailesinin Türkiye'ye 5 milyar dolar borcu bulunuyor.

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