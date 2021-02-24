Firari hortumcu Cem Uzan'dan akılalmaz sözler: Türkiye'yi soydular

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Kısa zaman önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalnız bırakıldığını söyleyerek desteğe hazır olduğunu ifade eden hortumcu Cem Uzan, dün yaptığı açıklamada ise iktidarı ve Erdoğan'ı hedef aldı.

Yakın geçmişte, "Ekonominin bu zor günlerinde, herkesin saklanacak yer aradığı bu günlerde sayın Başkanımız Erdoğan'ın bile yalnız bırakıldığı bir zamanda, ben milletimin ve devletimin hizmetinde olmaya hazırım." ifadelerinin sahibi asrın hortumcusu Cem Uzan, sözlerine "Türkiye soyuldu." diyerek başladı. "Dünyanın başka hiçbir yerinde böyle yönetim anlayışı yok." ifadesini kullanan Cem Uzan, "2023 Türkiye'nin yeniden doğuşu olacak çünkü ülkemiz bu zihniyetten kurtulacak." şeklinde konuştu.

5 milyar dolar borçla firar etti!

Eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayarak'ı da ağza alınmayacak hakaretlerle eleştiren hortumcu Uzan ile ailesinin Türkiye'ye 5 milyar dolar borcu bulunuyor.