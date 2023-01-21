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Aktüel Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Aktüel

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 18:47:00 -
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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