  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Financial Times'ın "Yılın Kişisi Ödülü", Kovid-19 aşısını bulan Şahin ve Türeci'nin oldu
Aktüel

Financial Times'ın "Yılın Kişisi Ödülü", Kovid-19 aşısını bulan Şahin ve Türeci'nin oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:32:16 -
Financial Times'ın "Yılın Kişisi Ödülü", Kovid-19 aşısını bulan Şahin ve Türeci'nin oldu

LONDRA (AA) - Financial Times (FT) gazetesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını bulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi "Yılın Kişisi" seçti.

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesinde Uğur Şahin ve Özlem Türeci hakkında, "Çift, bir yıldan kısa bir sürede Kovid-19 aşısı geliştirerek olağanüstü bilimsel ve ticari başarı elde etti." ifadesi kullanıldı.

Çiftin geçen hafta dünyanın dört bir yanındaki ilaç düzenleyicisi kurumların evrak işleriyle boğuştukları için 90 yaşındaki Margaret Keenan'ın İngiltere'deki bir hastanede aşılandığını gösteren görüntüleri kaçırdığı ve bu gelişmeden ancak arkadaşlarından gelen mesajlarla haberdar oldukları belirtildi.

Bu görüntülerin 1,6 milyondan fazla can alan hastalığa karşı insanlığın mücadele başlattığı anlamına geldiği kaydedilen haberde, Şahin'in "Gergindik" itirafında bulunduğu aktarıldı.

Bir yıldan daha kısa sürede güvenli ve etkili aşıyı geliştirebilmelerinin, Şahin ve Türeci'nin başarısını gösterdiği vurgulanan haberde, "Dünyanın en güvenilir düzenleyicilerinden ikisinin onayını alan ilk aşının yaratıcıları olarak FT'nin Yılın Kişisi Ödülü, Dr. Şahin ve Dr. Türeci'nin oldu. Onlar, bir bilimsel ve ticari başarı öyküsünün sembolü." ifadelerine yer verildi.

Çiftin profesyonel hayatlarına ilişkin detayların verildiği haberde, Şahin'in, başarılarının ardından göçmenlerin bulundukları topluma katkısına yönelik tartışmalarla ilgili "Kökenlerimizden ziyade bilimimiz hakkında konuşmak isteriz." değerlendirilmesi yer aldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB telefonu!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB telefonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, olumlu günd..
Batı Çin aşısını neden istemiyor? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı
Sağlık

Batı Çin aşısını neden istemiyor? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı

Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal, Batı ülkelerinde Çin aşısının neden tercih edilm..
Tarihi gün! Resmen duyurdular: 2 kıta 2 deniz 5 ülke geçerek hedefine ulaştı
Gündem

Tarihi gün! Resmen duyurdular: 2 kıta 2 deniz 5 ülke geçerek hedefine ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD) tarafından yapılan açıklamada; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat tren..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay