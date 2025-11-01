  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın Balıkesir’in güvenliğini İsrail’e teslim etmiş. İBB'den sonra BASKİ

Balıkesir’de sabah saatlerinde korkutan deprem!

Jahrein’den “Şeyh Said” edepsizliği! Biri bu kepazeliği durdursun artık

Pazar tezgahında şaşırtan anlar! Engelli satıcının yaptıkları şok etti

Türk pasaportu taşıyan katiller derhal tespit edilmeli. El Cezire bir bir deşifre etti

Karayipler'de neler oluyor! Kolombiya’dan dünyayı sarsacak hamle geliyor!

Türkiye’den zırhlı kara aracı almak için Brezilya’dan geldiler!

Yunan savunma bakanı panikledi! Türkiye cephaneliğinde 1 milyondan fazla var

1 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Bakan Kurum, Gebze'de çökme alarmının bilançosunu açıkladı: "Bugün itibariyle 16 bina tahliye edildi"
Yerel Film izler gibi izlediler: Metroda yumruk yumruğa kavga!
Yerel

Film izler gibi izlediler: Metroda yumruk yumruğa kavga!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa'da metro istasyonunda güvenlik görevlisi ile bir şüpheli arasında çıkan kavgada dubalar, yumruklar havada uçuştu. O anlar kameraya yansıdı. Bazı vatandaşlar kavgayı ayırmak için seferber olurken, bazıları ise olan bitenleri boks maçı izler gibi spikerlik yapıp kayda aldı.

Olay, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Hacivat metro istasyonunda yaşandı. İddiaya göre istasyonda rahatsızlık verdiği öne sürülen genç ile kendisini uyarmaya gelen güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası güvenlik görevlisine engel olmaya çalışan şahıs joplu müdahaleye maruz kaldı. Güvenlik görevlisinin, kendisine vurmasıyla şüpheli yumruk atarak karşılık verdi. Vatandaşlar tarafları güçlükle ayırırken, genç güvenlik görevlisinden kaçarken yere düştü. İlginç anlar bölgedeki bazı vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Galericilerin kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti!
Galericilerin kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Yerel

Galericilerin kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Pendik’te otobüste şok kavga! Bastonlar havada uçuştu, 1 kişi yaralandı
Pendik’te otobüste şok kavga! Bastonlar havada uçuştu, 1 kişi yaralandı

Yerel

Pendik’te otobüste şok kavga! Bastonlar havada uçuştu, 1 kişi yaralandı

Okul çıkışında bıçaklı kavga! 2 çocuk yaralı
Okul çıkışında bıçaklı kavga! 2 çocuk yaralı

Yerel

Okul çıkışında bıçaklı kavga! 2 çocuk yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23