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Aktüel Filistinliler İsrail'in vergi ödemelerini kesme kararına tepki gösterdi
Aktüel

Filistinliler İsrail'in vergi ödemelerini kesme kararına tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 04:41:53 -
Filistinliler İsrail'in vergi ödemelerini kesme kararına tepki gösterdi

RAMALLAH (AA) - Filistin yönetiminin ithalattan elde ettiği vergi gelirlerinde İsrail'in kesinti yapma kararı alması Filistinliler tarafından tepkiyle karşılandı.

İsrail Walla internet sitesinin haberinde, küçültülmüş İsrail Bakanlar Kurulunun, Filistin yönetimi adına topladığı ithalat vergilerinden ödenecek yaklaşık 750 milyon dolardan 180 milyon doları kesme kararı aldığı belirtildi.

Haberde, kesileceği belirtilen paranın Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit ailelerine yaptığı ödeme miktarı olduğu ifade edildi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu paralarımıza yapılmış bir korsanlık olup, esirlerimize karşı bir komplodur, esirlere ayrılan ödenek siyasi bir kararla sürdürülecektir." ifadelerini kullandı.

Filistinli Esirler Kulübü Başkanı Kaddura Faris ise İsrail'in aldığı kararın bir saldırı, korsanlık ve Filistinlilere ait olan paraların göz göre göre çalınması anlamına geldiğini söyledi.

Faris, şunları kaydetti:

"Bu düzenli, tertipli bir devlet ve hükümet davranışı olmaktan çok bir çete davranışıdır. Bizler tanınmış ve kabul edilmiş maddi haklarımızı alamıyorsak, o halde siyasi haklarımızı nasıl elde edebileceğiz."

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, İsrail hükümetinin Filistin halkının alın terini kestiğine dikkat çekti.

Bergusi, kararın İsrail'in anlaşmalara uyan devlet olduğuna dair sahte iddianın kesin delili olduğunun altını çizdi.

Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki tutuklulara, ailelerine ve şehit ailelerine maddi yardım yapmasına itiraz eden İsrail yönetimi, 2018'de Filistinlilerin gümrük vergilerinden bir kısmını kesme hakkına ilişkin kanun çıkarmıştı.




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