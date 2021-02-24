Fezleke nedir? Fezleke ne anlama gelir? Fezlekenin içeriği nedir?

Fezleke nedir? Özet, hülasa anlama geleceği gibi bir kararın kısaca yazılması ya da hukuk tahkikat evrakı olarak adlandırılır. Fezleke hukukta kullanılan bir kavram adıdır. Yapılan bir hukuki soruşturmada, tarafların ifadelerini, olayla ilgili kanıtları, tanık beyanlarını kısaca özetleyen, soruşturmacının görüşünü ve vardığı sonucu ortaya koyan rapor için kullanılır.

Kimler fezleke hazılar?

Fezleke hazırlayabilmek için hukukçu olmaya gerek yoktur ama belli bir makama ve resmi bir kuruluşa ihtiyaç vardır. Örneğin siyasi partilere ait disiplin kurumları bulunur. Bu kurumlar kendi partisinden biri için ya da diğer partilerin milletvekilleri için fezleke hazırlayabilmektedir. Bunun dışında hukuk alanında savcılar fezleke hazırlayabilirler.

Fezlekede neler bulunur? Fezlekenin içeriği nedir?

Fezlekenin hazırlandığı durumda, eğer bir suç söz konusu ise fezleke üzerinde; suç unsuru, suçun işlendiği tarih, suçun işlendiği saat, suç mahali ve deliller eksiksiz olarak mutlaka yer almalıdır. Son olarak sonuç başlığı altında bir alan bulunmalı ve netice detaylıca açıklanmalıdır. Fezlekeyi okuyan kişinin kafasında hiçbir soru işareti kalmamalıdır. Suç ile ilgili şüphelinin ya da şüphelilerin kişisel bilgilerine, ailesine ait bilgilere, ikamet ettikleri adrese net ve eksiksiz biçimde yer verilmelidir.

Fezleke hazırlanırken konu anlatılırken; okuyan kişinin gözünde olayı canlandırabilecek şekilde anlatılması gereklidir. Fezleke kimin hakkında hazırlanmışsa; bu kişi hakkında suç işlediği kararına varılıyorsa mutlaka cezalandırılmalıdır.