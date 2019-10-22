Fettuccine alfredo nasıl yapılır? Fettuccine alfredo tarifi

Fettuccine alfredo nasıl yapılır? Tavuk, mantar ve krema lezzetini kendinde toplayan fettucini alfredo, sıcak sıcak servis edildiğinde sarımsak ve fesleğen kokusu ile oldukça lezzetlidir. Fettuccine alfredo tarifini evde yapmak isteyenler için kolay bir tarif haberimizde. Fettuccine alfredo nasıl yapılır? İşte alfredo soslu Fettuccine makarna tarifi

Fettuccine alfredo nasıl yapılır?

Malzemeler

250-300 gram fettuccine

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı krema

Yarım su bardağı parmesan

1 tavuk göğsü

Tuz

Karabiber

4-5 dal maydanoz

Yapılışı

Makarnanızı suda haşlayıp süzün. Bir tavaya bir kaşık tereyağını alıp eritin. Bu sırada ince doğradığınız tavuk göğsüne tuz ve karabiber ekleyip harmanlayın.

Tavuğunuzu tavaya alıp güzelce soteleyin. Sotelediğiniz tavuğu bir tabağa aktarın ve aynı tavayla işlemlere devam edin.

Tavanıza kremayı ve bir yemek kaşığı tereyağını ekleyerek birkaç dakika pişirin. Parmesan peynirini de karışıma ilave edin ve birkaç dakika iyice karışana kadar karıştırın.

Tavanın altını kapattıktan sonra içine süzmüş olduğunuz makarnanızı alıp güzelce harmanladıktan sonra üzerine ince kıyılmış maydanoz serpip maydanoz servis edebilirsiniz.