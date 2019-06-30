FETÖ'cülerin HDP aşkı ByLock'a yansıdı!

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce ‘FETÖ’ye üye olmak’ suçundan bir kişiye verilen 12 yıl hapis cezası kararının gerekçesinde dikkat çeken ifadeler yer aldı. Karara göre hapis cezası verilen sanığın ByLock mesajlarında, “Allahım HDP’ye bu kadar sevineceğimiz aklımıza gelmezdi. Diyarbakır AKP’yi sıfırladı resmen” şeklinde ifadeler yer aldı.

Bilal İrice’ye, ‘FETÖ’ye üye olma’ suçundan 12 yıl hapis cezası verilmişti. Gerekçeli kararda, FETÖ’ye yönelik yürütülen mahrem hizmetler soruşturması kapsamında gizli tanık Garson'dan ele geçirilen iki adet Micro SD kart içeriğinin incelendiği bildirildi. İncelemede, FETÖ’nün emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem sorumlu olarak faaliyet yürüten şahısların kimlik bilgileri ile örgütsel konumlarının liste halinde yer aldığı belirtildi. Kararda, İrice'nin de EGM mahrem sorumlulara ilişkin kimlik bilgilerinin bulunduğu liste içerisinde yer aldığı kaydedildi. Micro SD kart içeriğinin sanıkla ilgili kısmının incelemesinde; sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde ‘Bahadır’ kod adı ile görev yaptığı ifade edildi.

HDP için sevinç çığlıkları

Gerekçeli kararda, İrice’nin, FETÖ’nün şifreli haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı da kaydedildi. ByLock mesajlarında çok sayıda örgütsel mesajlaşmalar, örgütün motivasyonunu artırmaya yönelik dua, hikaye ve olay paylaşımlarının bulunduğu bildirilen gerekçede, paylaşımlardan bazılarına da yer verildi. Aydınlık'ın haberine göre İrice’nin ByLock yazışmalarında, şu ifadeler bulunuyor: “Baştaki ispiyoncu diğer isimleri o vermiş. Abi yarın KOM şubenin bir operasyonu olacak, bizim kurumlara olma ihtimali var, hazırlıklı olmakta fayda var. Yarınki operasyonun derneklere olma ihtimali yüksek, avukatlarla irtibata geçin, yarın sabah için hazır olsunlar, geniş çaplı bir şeye benziyor. Allah’ım HDP’ye bu kadar sevineceğimiz aklımıza gelmezdi. Diyarbakır AKP’yi sıfırladı resmen, bir de bağımsızlardan güzel haber gelirse süper olur.”