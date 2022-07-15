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Aktüel FETÖ'cü hainlerden her sene aynı tiyatro
Aktüel

FETÖ'cü hainlerden her sene aynı tiyatro

Her sene 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde FETÖ'cü hainler aynı oyunu sergiliyorlar. 6 yıl önce gerçekleştirdikleri hain darbe girişiminde başarısız olan FETÖ artıkları sosyal medya üzerinden algı oluşturmaya çalışıyorlar.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 15:21:00 -
FETÖ'cü hainlerden her sene aynı tiyatro

 yeniakit  Ankara 

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı canını hiçe sayarak demokrasi ve özgürlük için FETÖ’cü teröristlerin sıktıkları kurşunlara göğsünü geren 251 kahraman şehitlerimizin anıldığı günde de hainler provokasyonlarına devam etti.

Geçen sene sosyal medya üzerinden ‘BizimZaferimiz30Ağustos’ diyerek algı operasyonu yapmaya çalışan hainler bu sene de ‘BenimDestanımÇANAKKALE’ başlığı ile algı oluşturmaya çalıştılar.

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