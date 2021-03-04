FETÖ temizliği Ali Babacan'ı rahatsız etti

FETÖ’cülerin daha önce Başsavcılık ve Adalet Bakanlığı tarafından belgelerle ortaya konan “Çıplak arama” yalanını yeniden dillendirme görevini bu defa Ali Babacan üstlendi.

FETÖ ağzını kullandı

Babacan tamamen FETÖ ağzıyla yaptığı paylaşımda "Siz çıplak arama iddialarına ciddiyetsizlikle yaklaşıp kadınları ve insan haysiyetini aşağıladınız. Kaçırılma haberleri yine sizin döneminizde dolaşmaya başladı. KHK marifetiyle çok sayıda suçsuz insanı açlıkla sınadınız, itibarlarını yok ettiniz. Siz hukuku katlettiniz, hukuku!" ifadelerini kullandı.

FETÖ temizliği rahatsız etti

15 Temmuz 2016’da darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen olağanüstü halle birlikte KHK'lerle devletin içini sızmış binlerce hainin temizlenmesinden rahatsız olan Babacan bu tasfiyeleri "KHK marifeti" olarak tarif etti.

FETÖ'nün Avrupa merkezli kanallarda ve sosyal medyada algı operasyonu ve HDP’li vekillerin Meclis Genel Kurulu’ndaki çığırtkanlıkları zamanla DEVA'daki FETÖ tohumlarının yeşermesine sebep oluyor.

Uzun süredir ekonomi ağırlıklı mesajlar vererek artı puan toplamaya çalışan DEVA toplumun hassasiyetle üzerinde durduğu kutsallarımız üzerinde de aykırı ifadeler kullanarak içinde gizledikleri gerçek düşüncelerini dışa vurmuş oldular.