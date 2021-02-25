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Gündem FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı
Gündem

FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 22:28:00 -
FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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