FETÖ firarisi Can Dündar'dan bir skandal daha

yeniakit.com.tr Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabını seslendiren FETÖ'cü hain Can Dündar, şimdi de Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi eyleminde silah temin eden Mustafa Koçak'a sahip çıktı.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca onanması istenen davanın tutuklu sanıklarından Mustafa Koçak'ın cezaevinde bir süredir açlık grevinde olduğu ve öldüğü bildirildi.

Davanın gerekçeli kararında, sanık Mustafa Koçak'ın daha önce örgütsel eylemlerde bulunduğu ve birçok olayda adının geçtiği ifade edilmişti. Terörist Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından gerçekleştirilen Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi eyleminde kullanılan silahı sanık Murat Canım'ın örgütsel amaçlarla temin ederek sanık Mustafa Koçak'a verdiği belirtilmişti. Kararda, Koçak'ın da silahı eylemcilerden Şafak Yayla'ya teslim ettiği anlatılmıştı.

FETÖ firarisi Can Dündar sahip çıktı

Savcı Selim Kiraz'ın şehit edilmesi olayında silah temin eden Mustafa Koçak'a FETÖ firarisi Can Dündar'dan destek geldi.

Can Dündar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siz ibadet için oruca başlarken #MustafaKoçak, adalet için ölüm orucunda can verdi. Vebali boynumuza..." şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı.

İşte o tweet: