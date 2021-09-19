FETÖ eniği konuştu, konuş enik! Can Dündar: Bi' tane alana, bi' tane bedava

YENİ AKİT / ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin önerilerin yer aldığı, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine takdim edeceğini açıklamasının ardından firari sözde gazeteci Can Dündar sosyal medya hesabı üzerinden kitap ile dalga geçmeye çalıştı.

Dündar yaptığı paylaşımlarda, “Kaçın! Bundan sonraki ilk felakette kafaya çay yerine kitap geliyor. Hem de İngilizce.. (ya da neceyse işte:))" ve "“Son durum”: “Şu elimde gördüğünüz satmayan kitaptan bi tane alana, bi tane bedava…”" ifadelerini kullandı.