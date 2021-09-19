  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Darbeci Hafter'e ait 2 helikopter çarpışarak düştü!

Erdoğan'ın açıklamasını çarpıtmışlardı! AK Parti'den yalan medyasını üzecek haber

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

ABD'den itiraf: Türkiye o bölgelerde yükselişe geçti

Fenerbahçe'ye deplasmanda büyük darbe

Fuhuş ağına sözde "Afrika güzeli"ni de düşürdüğü ortaya çıktı! Soruşturmayı yürüten polislerden 5'i tutuklandı

CHP'li Özgür Özel'i topa tuttu: PKK destekçisi, siyasi ikiyüzlülük istiyorsa Kılıçdaroğlu'na baksın!

Yapılan plana karşı açıkça uyardı: Bu amacı taşıyor

Asgari ücret çıkışından sonra akıllardaki soru: Yanında çalışan sekreterine ne kadar veriyorsun Ersan Şen?

PKK'da çözülme sürüyor! İçişleri Bakanlığı duyurdu
Dünya FETÖ eniği konuştu, konuş enik! Can Dündar: Bi' tane alana, bi' tane bedava
Dünya

FETÖ eniği konuştu, konuş enik! Can Dündar: Bi' tane alana, bi' tane bedava

Her fırsatta kendi çapında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan firari Can Dündar, şimdi de Cumhurbaşkanı’nın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı ile dalga geçmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 17:59:00 - 2021-09-20 06:55:47
FETÖ eniği konuştu, konuş enik! Can Dündar: Bi' tane alana, bi' tane bedava

 YENİ AKİT / ANKARA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin önerilerin yer aldığı, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine takdim edeceğini açıklamasının ardından firari sözde gazeteci Can Dündar sosyal medya hesabı üzerinden kitap ile dalga geçmeye çalıştı.

Dündar yaptığı paylaşımlarda, “Kaçın! Bundan sonraki ilk felakette kafaya çay yerine kitap geliyor. Hem de İngilizce.. (ya da neceyse işte:))" ve "“Son durum”: “Şu elimde gördüğünüz satmayan kitaptan bi tane alana, bi tane bedava…”" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bir Zamanlar Kıbrıs #PCRDayatmasıKaldırılsın

Kim Türkiye ve Ak Parti iktidarını aşağılamak ister? Yarışmacılar: Med9, FETÖ, PKK, Yunanistan, GKRY, CHP, İP, Halkevleri vb.
  • Yanıtla

BK

ul.an firari hain REİS bir kitap yazsa sadece dünya beşten büyüktür yazsa milyarlarca kitab satar otur oturduğun yerde
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay