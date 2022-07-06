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Ekonomi Fethiye Belediyesi FB plakalı Mercedes satıyor
Ekonomi

Fethiye Belediyesi FB plakalı Mercedes satıyor

Fethiye Belediyesinin mülkiyetinde bulunan 48 FB 001 Plakalı Mercedes Benz marka aracın 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif suretiyle satışı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 13:33:00 -
Fethiye Belediyesi FB plakalı Mercedes satıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale 19.07.2022 tarihinde Salı günü Saat : 14:00 de Fethiye Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda açık teklif usulüyle (Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:17 Fethiye/ MUĞLA) yapılacaktır.

İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi, Fen İşleri Şantiyesi Fethiye/ MUĞLA adresinde görülebilir. Fethiye Belediyesi ana hizmet binası Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00-TL karşılığında temin edilebilir.

İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeler ile birlikte belirtilen zamanda Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

SATIŞI YAPILACAK ARACIN ÖZELLİKLERİ

Markası                                  : Mercedes Benz

Model Yılı                               : 2007

Cinsi                                       : Otomobil

Silindir Hacmi                         : 1796 cm³

Yakıt Cinsi                              : Benzinli

Motor Gücü                            : 110 kw

Koltuk sayısı                           : 5 (Sürücü Dahil)

Net Ağırlığı                             : 1615 kg

Azami yüklü ağırlığı               : 1970 kg

Araç Kilometresi                     : 245.217

Renk                                       : Siyah

Muammen Bedel                     : 503.250,00 TL

Geçici Teminat                        : 15.097,50 TL

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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