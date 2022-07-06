Fethiye Belediyesi FB plakalı Mercedes satıyor
Fethiye Belediyesinin mülkiyetinde bulunan 48 FB 001 Plakalı Mercedes Benz marka aracın 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif suretiyle satışı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale 19.07.2022 tarihinde Salı günü Saat : 14:00 de Fethiye Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda açık teklif usulüyle (Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:17 Fethiye/ MUĞLA) yapılacaktır.
İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi, Fen İşleri Şantiyesi Fethiye/ MUĞLA adresinde görülebilir. Fethiye Belediyesi ana hizmet binası Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00-TL karşılığında temin edilebilir.
İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeler ile birlikte belirtilen zamanda Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
SATIŞI YAPILACAK ARACIN ÖZELLİKLERİ
Markası : Mercedes Benz
Model Yılı : 2007
Cinsi : Otomobil
Silindir Hacmi : 1796 cm³
Yakıt Cinsi : Benzinli
Motor Gücü : 110 kw
Koltuk sayısı : 5 (Sürücü Dahil)
Net Ağırlığı : 1615 kg
Azami yüklü ağırlığı : 1970 kg
Araç Kilometresi : 245.217
Renk : Siyah
Muammen Bedel : 503.250,00 TL
Geçici Teminat : 15.097,50 TL
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