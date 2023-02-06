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Aktüel Feribot seferlerine fırtına engeli
Aktüel

Feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Kabatepe ile Gökçeada ve Geyikli ile Bozcaada arasındaki feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 15:21:00 -
Feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00 ve 17.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 15.00 ve 19.00'da, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise saat 14.00 ve 18.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya da saat 15.00 ve 19.00'da seferler yapılacak, planlamadaki diğer seferler fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.

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