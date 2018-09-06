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Fenerbahçe'ye yıllık 120 milyon lira maliyeti 5 oyuncu Avrupa'da yok

Phillip Cocu, Fenerbahçe'ye yıllık 120 milyon lira maaş yükü olan Roberto Soldado, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Kameni, Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'i Avrupa kadrosuna almadı.

06 Eylül 2018 Perşembe 22:27
Fenerbahçe'ye yıllık 120 milyon lira maliyeti 5 oyuncu Avrupa'da yok

UEFA Avrupa Liginde mücadele edecek 23 kişilik kadroyu belirleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu tam 7 ismi listeye yazmadı.

ÇOK ÖNEMLİ İSİMLER VAR

Kadro dışı kalan isimler arasında özellikle Roberto Soldado, Mehmet Ekici, Nabil Dirar ve Tolga Ciğerci dikkat çekiyor. Ayrıca genç isimler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu da listeye yazılmadı..

KAMENİ 4. KALECİ OLDU

4. kaleci durumuna düşen Kameni de Avrupa Liginde olmayacak. Fenerbahçe yönetiminin söz konusu 7 futbolcuya bu sezon 120 milyon lira maaş ödeyecek olması da tartışılan bir diğer konu...

TARTIŞILAN AATİF LİSTEDE

UEFA ile yapılan anlaşma gereği kadroya 3'ü altyapıdan 23 kişi yazılabildiği için böyle bir karar alındı. Ancak Cocu'nun takımın tartışılan ismi Aatif'i kadroda tutması dikkatleri çekti.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

Sosyal medyadan mesaj yayınlayan Soldado, "Büyük hayal kırıklığı içindeyim. Ama şu anda tek isteğim takım arkadaşlarıma destek olmak." dedi.

3 YENİ TRANSFER LİSTEDE YOK

Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde kadrosuna kattığı üç isim de Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı. Tolga Ciğerci, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, en azından Ocak'a kadar Avrupa'da yok.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 22:27
  1. Roberto Soldado
  2. Ferdi Kadıoğlu
  3. Tolga Ciğerci
  4. Phillip Cocu
  5. Mehmet Ekici
  6. Fenerbahçe

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