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Fenerbahçe'ye yeni sponsor! Anlaşma imzalandı

Fenerbahçe Kulübü, Damat ile 3 yıl süreli resmi sponsorluk anlaşması imzaladı.

20 Kasım 2018 Salı 12:42
Fenerbahçe'ye yeni sponsor! Anlaşma imzalandı

Fenerbahçe, Damat ile 3 yıllık resmi kıyafet sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam ile Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu katıldı.

Burhan Karaçam: ''Türkiye'nin önemli bir markası ile işbirliği yaptık''

Burhan Karaçam yaptığı açıklamada, "Çok önemi bir gün. Türkiye'mizin iki önemli markası olan Fenerbahçe ve Damat arasındaki işbirliğini sizlerle paylaşıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana çok farklı sponsorluklarla Fenerbahçe'yi güçlendirmeyi, işbirliklerini amaç edinmiştik. Bugün de o günlerden biri. Fenerbahçemiz, Damat ile 3 yıllık yeni bir anlaşma içine girdi. Futbol, basketbol ve kadın takımlarımız, teknik heyetlerimiz, FBTV ve diğer medya alnındaki çalışanlarımız bu işbirliğinden faydalanabilecek. Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Süleyman Orakçıoğlu: ''Fenerbahçe ile anlaşma yapmak son derece önemli''

Çok güzel ve heyecanlı bir gün olduğunu dile getiren Süleyman Orakçıoğlu ise ''Milyonların sevgilisi olan Fenerbahçe ile yapmış olduğumuz çok önemli bir anlaşmanın imza törenindeyiz. En çok taraftarı olan ve marka olarak bir gücü olan kulüple anlaşma yapmak son derece önemli. Ülkemizin global anlamda en etkili markasıyız'' diye konuştu.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 12:42
  1. Fenerbahçe
  2. Damat
  3. Orka Holding
  4. sponsorluk anlaşması

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