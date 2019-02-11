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Fenerbahçe'ye son 32'de üst üste 3'üncü Rus rakip

- UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Zenit'i konuk edecek sarı-lacivertliler, kupada son 32 turunda üst üste 3'üncü kez bir Rus takımına karşı mücadeleye çıkacak- Avrupa Ligi'nde 2015-2016'da Lokomotif Moskova'yı safı dışı bırakan Fenerbahçe, 2016-2017'de ise Krasnodar'a elenmişti- Rus takımlarıyla bugüne dek 8 kez karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, bu mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı- 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'la karşılaşan Zenit, tarihinde ikinci kez bir Türk takımıyla mücadele edecek

11 Şubat 2019 Pazartesi 11:20
Fenerbahçe'ye son 32'de üst üste 3'üncü Rus rakip


İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Zenit'i konuk edecek Fenerbahçe, kupada son 32 turunda üst üste 3'üncü kez bir Rus takımına karşı mücadele verecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına ismini yazdırmayı başaran Fenerbahçe, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarının ardından aynı turda yer aldığı bu sezon (2018-2019) da bir Rus takımıyla kozlarını paylaşacak.

Sarı-lacivertliler, 2015-2016'da Lokomotiv Moskova'yı elemiş, 2016-2017'de de Krasnodar'a elenmişti.


- Rus takımlarıyla 8 kez karşılaştı


Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Rus takımlarıyla daha önce 8 kez karşılaştı.

Sarı-lacivertli takım, Rus ekiplerle mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Rus takımlarına 11 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 8 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, kupalarda daha önce Lokomotiv Moskova, Krasnodar'ın yanı sıra CSKA Moskova ve Spartak Moskova ile karşı karşıya gelmişti.


- Zenit'in Türk takımlarıyla maçları


Zenit, bugüne dek Türk takımlarıyla Avrupa'da bir kez karşılaştı.

Organizasyonun UEFA Kupası adı altında oynanan 2005-2006 sezonunda Zenit, grup aşamasında Beşiktaş'la eşleşti. İstanbul'da 1 Aralık 2005'te oynanan maç, 1-1 berabere sona ermişti.

Zenit, 13 yılı aşkın süre sonra ikinci kez bir Türk takımına karşı sahaya çıkacak.



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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:20
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Rusya
  4. son 32 turu
  5. SÜPERLİG
  6. UEFA Avrupa Ligi
  7. Zenit

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