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Fenerbahçe'ye Slimani piyangosu: Dev İngiliz kulübü Slimani'ye talip oldu!

Geldiği günden itibaren büyük hayal kırıklığı yaşatan Islam Slimani için Fenerbahçe'ye piyango çıktı. İngiltere Championship ekibi Slimani'ye talip oldu. Peki Slimani İngiltere'ye transfer olacak mı? Slimani hangi kulübe transfer olacak?

18 Ocak 2019 Cuma 14:29
Fenerbahçe'ye Slimani piyangosu: Dev İngiliz kulübü Slimani'ye talip oldu!

Geldiği günden itibaren büyük hayal kırıklığı yaşatan Islam Slimani için Fenerbahçe'ye piyango çıktı. İngiltere Championship ekibi Slimani'ye talip oldu. Peki Slimani İngiltere'ye transfer olacak mı? Slimani hangi kulübe transfer olacak?

Slimani İngiltere'ye mi gidiyor?

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 14 maça çıkan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, yalnızca 1 gol atarak Fenerbahçe taraftarları tarafından tepkiye maruz kalmıştı.

Şu an Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Cezayirli forvete bomba bir teklif geldi.

Performans düşüklüğüne rağmen İngiltere'ye uyum sorunu olmayacağını düşünen İngiliz ekip, Slimani'yi transfer etme kararı aldı.

O takım, Championship ekiplerinden Aston Villa... Hücum hattına oyuncu arayan bordo mavililer, doğru tercihin Slimani olduğuna kanaat getirdi ve Leicester City'e resmen teklifini yaptı.

Teklif neticesinde Leicester City ile anlaşma sağlanırsa Fenerbahçe'nin oyuncuyu hemen bırakıp bırakamayacağı sorulacak.

Şayet sarı lacivertliler, olumlu yanıt verirse Slimani hemen gidecek. Fenerbahçe olumlu yanıt vermezse de transfer sezon sonuna kalacak.

İngiltere Championship'te orta sıra takımları arasında bulunan Aston Villa, 27 haftası geride kalan ligde 38 puanla 12. sırada yer alıyor.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 14:29
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