Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin: "Fenerbahçe dışında kimseyle konuşmadım"

DÜZCE (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin, serbest kaldıktan sonra sarı-lacivertliler dışında hiçbir kulüple görüşmediğini söyledi.

Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sarı-lacivertli takımın gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Caner, o dönemde Fenerbahçe haricinde hiçbir kulüpten teklif almayı istemediğini belirtti.

Kulüp başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile konuştuktan sonra düşünmeden kararını verdiğini vurgulayan Caner, "Fenerbahçe dışında kimseyle konuşmadım. Fenerbahçe'den başka teklif de almak istemedim. Başkanımız ve Emre abi benim burada olmamı istediler. Benim de bunun üzerine aklımda hiçbir şey yoktu. Teklifi direkt kabul ettim ve buradayım." ifadelerini kullandı.





- "Kendime 'yeni transfer' demiyorum"





Kamp sürecinin çok olumlu devam ettiğini anlatan Caner Erkin, şöyle devam etti:

"Erol hocanın sistemine, taktiğine her şeye uyum sağlamaya çalışıyoruz. Değişiklikler ve yeni transferler olacak. Ben kendime 'yeni transfer' demiyorum çünkü buranın her şeyini en içinden biliyorum ve yaşadım. İnşallah uzun seneler burada hayatıma devam edeceğim."

Futbola sol açık olarak başladığını ve sol bek Filip Novak ile önlü arkalı da oynayabileceklerini belirten Caner, "Önümüzdeki günlerde bu konuda Erol hocayla konuşacağız. Önde ben oynamışım ya da arkada veya başka bir pozisyonda önemli değil. Önemli olan takımın başarısı." değerlendirmesinde bulundu.

Genç futbolcuların Avrupa'da oynamasının önemine de değinen Caner, şunları aktardı:

"Genç oyuncuların kendilerini geliştirmeleri çok güzel. İnşallah daha büyük takımlara gitsinler, daha iyi yerlerde olsunlar. Ben de çok erkenden gittim. Çok eskiden oynadığım için çok da yaşlı değilim. Ben de ilk önce Avrupa'ya gitmeyi tercih ettim ama sonra yine döndüm. Ben Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olmayı bu anlamda daha çok tercih ediyorum."







- "Taraftarla aramızda kırgınlık olmaz"





Caner Erkin, Fenerbahçe taraftarlarıyla aralarında bir kırgınlık olamayacağını ifade etti.

Kadıköy'e 3 sene üste üste geldiğini hatırlatan Caner, taraftarın tepkisine neden olan hareketiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Ben Kadıköy'e 3 sene üst üste geldim ve hiçbir problem olmadı ama son sene artık tutkudan mı sevgiden mi bilmiyorum bana karşı çok farklı şeyler oldu. O dönemde annem yoğun bakımdaydı ve anneme ağza alınmayacak şeyler söylendi. Ben de buna çok kırıldım çünkü Fenerbahçe benim için bir sevgi, aşk, tuttuğum takım o anlamda. Aklımda öyle bir hareket yapmak yoktu ama kırıldım ve belki de ben de onları kırmak istedim. Sonuçta buluştuk ve taraftarı olduğum takımdayım. Benim aramda onlarla bir kırgınlık olamaz. Ben onları seviyorum, onlar da beni sevsinler."







- "Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluk olmalı"





Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

Kampların genelde futbolcular için biraz sıkıcı olduğunu ve bu yüzden arkadaşlarını güldürmeyi sevdiğini anlatan Caner, futbolu bıraktıktan sonra da sarı-lacivertli kulüpte devam etmek istediğini anlattı.

Fişek lakabından hoşlandığını da kaydeden deneyimli oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluk olmalı. İkincilik söz konusu olmamalı. Gökhan da ben de diğer arkadaşlarımız da her zaman şampiyon olmak ister. Tabi bunu yaşayan futbolcular olarak farklı söylem ve duygularımız oluyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yaşandığında ne kadar büyüdüğünü anlatıyoruz ama bunlar anlatarak olmuyor, önce her şeyi sahada vermemiz gerekiyor."

Caner Erkin, toplantının ardından 88 numaralı Fenerbahçe formasıyla basın mensuplarına poz verdi.