THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden açıklama geldi: Futbolda 28 şampiyonluğumuz var

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye'deki şampiyonluk sayıları ile ilgili bir girişim başlattı. Fenerbahçe'nin resmi sitesinde "Futbolda 28 şampiyonluğumuz var" vurgusu yapıldı.

23 Ekim 2018 Salı 23:59
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden açıklama geldi: Futbolda 28 şampiyonluğumuz var

Fenerbahçe Spor Kulubü, resmi internet sitesinden bir sorgulama yaptı.

Bu sezon Ali Koç başkanlığında tarihinin en kötü lig başlangıcını yapan sarı-lacivertliler, şampiyonluk hayallerinin azalmasıyla birlikte yeni girişimde bulundu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde "Futbolda 28 Türkiye Şampiyonluğumuz" başlığı ile yeni bir bölüm açıldı.

1923'ten yılından beri neden sayılmıyor

Süper Lig Lefter Küçükandonyanis sezonunda Fenerbahçe, flaş bir girişim başlattı.

Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında tartışmalara neden olan futbol takımının şampiyonluk sayısı ile ilgili resmi sitede bir bölüm açıldı. ‘Futbolda 28 Türkiye Şampiyonluğumuz’ başlığı altında açılan bölümde, şampiyonluk sayılarının neden 1923 yılından itibaren sayılmadığı sorgulandı.

"Kazandığımız şampiyonluklar gösterilmektedir"


Tek tek şampiyonlukların gösterildiği sayfada açıldığında yapılan açıklamada “Bu sayfada, TFF sitesinde de açıkça belirtildiği üzere; TFF’nin 1923 yılında kuruluşunun hemen ardından, ilk olarak 1924 yılında düzenlenmeye başlanan ulusal futbol organizasyonlarında, Fenerbahçemizin bugüne kadar kazandığı 28 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU gösterilmektedir” denildi.

1959 öncesi: Fenerbahçe 9, Beşiktaş 5, Galatasaray 1

TFF, 1959’dan önce iki ayrı ulusal şampiyona düzenledi. Milli Küme’de Fenerbahçe 6, Beşiktaş 3, Galatasaray 1 şampiyonluk kazandı.

Türkiye Futbol Şampiyonası’nda ise Fenerbahçe 3, Beşiktaş 2 kez şampiyonluğa ulaşırken, Galatasaray mutlu sona ulaşamadı.

Yani, 1924 -1959 yılları arasında organize edilen iki ulusal şampiyonada Fenerbahçe’nin 9, Beşiktaş’ın 5, Galatasaray’ın 1 şampiyonluğu bulunuyor.

Başvuru kabul edilirse toplamda F.Bahçe'nin 28, G.Saray'ın 22, Beşiktaş'ın ise 20 şampiyonluğu olacak.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 23:59
  1. Fenerbahçe Spor Kulubü
  2. Türkiye Futbol Şampiyonası
  3. Süper Lig
  4. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan'ın sözleri ABD basınında geniş yer buldu
    1. Başkan Erdoğan'ın sözleri ABD..
    2. Pitbull dehşet saçtı! Küçük kız..
    3. Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz Ünder..
    4. Putin'den Trump'a açık teklif! Tarih..
    5. Fenerbahçe'nin resmi sitesinden..
    6. Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na:..
    7. İngiliz büyükelçi 'Çok seviyorum'..
    8. Ayak yanması hastalığının tedavisi var..
    9. Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
    10. Enseye buz küpü koyunca bakın neler..
    11. Pompeo'dan Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    12. Cüzzam hastalığı bu belirtiler ile..
    13. Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası dünya..
    14. Avrupa futbolunda dengeler değişecek!..
    15. Beşiktaş'ı uçuracak teklif! Vida için..
    16. Ispanaklı köfte
    17. Tost makinesi temizliği nasıl yapılır?
    18. İçişleri Bakanlığı, görevden alınan..
    19. Siyah nokta niçin oluşur?
    20. Postpartum depresyonu nedir ve..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    24 ekim 2018
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını açıkladı
    Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını açıkladı