Fenerbahçe'nin resmi sitesinden açıklama geldi: Futbolda 28 şampiyonluğumuz var

Fenerbahçe Spor Kulubü, resmi internet sitesinden bir sorgulama yaptı.

Bu sezon Ali Koç başkanlığında tarihinin en kötü lig başlangıcını yapan sarı-lacivertliler, şampiyonluk hayallerinin azalmasıyla birlikte yeni girişimde bulundu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde "Futbolda 28 Türkiye Şampiyonluğumuz" başlığı ile yeni bir bölüm açıldı.

1923'ten yılından beri neden sayılmıyor

Süper Lig Lefter Küçükandonyanis sezonunda Fenerbahçe, flaş bir girişim başlattı.

Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında tartışmalara neden olan futbol takımının şampiyonluk sayısı ile ilgili resmi sitede bir bölüm açıldı. ‘Futbolda 28 Türkiye Şampiyonluğumuz’ başlığı altında açılan bölümde, şampiyonluk sayılarının neden 1923 yılından itibaren sayılmadığı sorgulandı.

"Kazandığımız şampiyonluklar gösterilmektedir"



Tek tek şampiyonlukların gösterildiği sayfada açıldığında yapılan açıklamada “Bu sayfada, TFF sitesinde de açıkça belirtildiği üzere; TFF’nin 1923 yılında kuruluşunun hemen ardından, ilk olarak 1924 yılında düzenlenmeye başlanan ulusal futbol organizasyonlarında, Fenerbahçemizin bugüne kadar kazandığı 28 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU gösterilmektedir” denildi.

1959 öncesi: Fenerbahçe 9, Beşiktaş 5, Galatasaray 1

TFF, 1959’dan önce iki ayrı ulusal şampiyona düzenledi. Milli Küme’de Fenerbahçe 6, Beşiktaş 3, Galatasaray 1 şampiyonluk kazandı.

Türkiye Futbol Şampiyonası’nda ise Fenerbahçe 3, Beşiktaş 2 kez şampiyonluğa ulaşırken, Galatasaray mutlu sona ulaşamadı.

Yani, 1924 -1959 yılları arasında organize edilen iki ulusal şampiyonada Fenerbahçe’nin 9, Beşiktaş’ın 5, Galatasaray’ın 1 şampiyonluğu bulunuyor.

Başvuru kabul edilirse toplamda F.Bahçe'nin 28, G.Saray'ın 22, Beşiktaş'ın ise 20 şampiyonluğu olacak.