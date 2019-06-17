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Fenerbahçeli yıldız, transferini böyle duyurdu: Abdullah Avcı'nın beni istemesi gurur verici

3 sezondur Fenerbahçe'de top koşturan ve sözleşmesi sona eren Roman Neustadter, Abdullah Avcı'nın Medipol Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde kendisiyle çalışmak istediğini belirterek, "Şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu ve ben de büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim." açıklamasında bulundu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:16
Fenerbahçeli yıldız, transferini böyle duyurdu: Abdullah Avcı'nın beni istemesi gurur verici

Son sezonda rakipleriyle girdiği şampiyonluk mücadelesini kıl payı kaçıran Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir transfer iddiası gün yüzüne çıktı.

3 sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra sözleşmesi sona eren Rus futbolcu Roman Neustadter'in, büyük ihtimalle Beşiktaş'ta oynayacağını söyleyerek kendisine gelen teklifleri beklemeye aldığı öğrenildi.

"Ben de büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim"

Neustadter'in İstanbul'daki yakın çevresine, Abdullah Avcı'nın Medipol Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde kendisiyle çalışmak istediğini ve sezon sonu için anlaştıklarını söyleyerek "Abdullah Avcı beni M.Başakşehir'e istiyordu, hatta kendisiyle her konuda anlaşmıştık. Şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu ve ben de büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim. Menajerim bir kaç gün içinde Beşiktaş yönetimi ile görüşüp bu transferi olumlu veya olumsuz kesin sonuca bağlayacak. O yüzden henüz İstanbul'daki evimi bile boşaltmadım. Abdullah Avcı'nın benimle çalışmak istemesi gurur verici. Rusya'dan ve Almanya'dan gelen tüm teklifleri şu an için askıya aldım. Bir kaç güne durumum belli olur" dediği bildirildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:16
  1. İstanbul
  2. Roman Neustadter
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Abdullah Avcı
  6. Medipol Başakşehir

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