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Fenerbahçeli taraftarın adı parkta yaşatılacak

- Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Koray Şener'in adının verildiği Yalova'daki parkın açılışına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da katılacağı bildirildi

18 Ocak 2019 Cuma 13:50
Fenerbahçeli taraftarın adı parkta yaşatılacak


YALOVA (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in adının verildiği Yalova'daki parkın açılışına katılacağı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesi tribünde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı 22 yaşındaki Koray Şener'in adının yaşatılacağı "Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı" 20 Ocak pazar günü açılacak.

Parkın açılışına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe futbol takımının oyuncuları, Koray Şener'in ailesi ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da katılacak.

Salman, yaptığı yazılı açıklamada, vefatının ardından Şener'in adının yaşatılması için bir çalışma başlattıklarını ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u arayarak Koray Şener'in adının Yalova'da yaşatılması için ismini bir parka vermek istediğini belirten Salman, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde adının Koray Şener Barış Dostluk ve Kardeşlik Parkı olabileceğini Sayın Koç'a ilettim. Sağ olsun o da, 'Vefa Başkan güzel düşünmüşsün, ben de takımla birlikte açılışta bulunacağım.' dedi. Ben buradan siyasi görüş ve takım ayrımı yapılmaksızın tüm hemşehrilerimi pazar günü saat 15.00'te yapılacak açılışımıza bekliyorum. Pazar günü hep birlikte kenetlenerek, tüm Türkiye'ye birlik ve beraberlik mesajı verelim."


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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 13:50
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