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Fenerbahçeli eski oyuncu tutuklandı!

Rize'de yapılan operasyonda gözaltına alınan Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı.

18 Ekim 2018 Perşembe 21:42
Fenerbahçeli eski oyuncu tutuklandı!

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM)'nün yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 'Suç örgütü üyesi olmaktan' aranan basketbolcu Zaza Enden'in İstanbul'da yaşadığı belirlendi.

Rize'de yakalandı

Antalya polisi durumu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda Enden'i gittiği Rize'de yakalayarak gözaltına aldı.

Basketbolcu Enden, Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Enden pazartesi günü adliyeye sevk edildi. Şüpheli Enden, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 21:42
  1. Rize
  2. İstanbul
  3. Zaza Enden
  4. Eski basketbolcu Zaza Enden
  5. Zaza Enden tutuklandı
  6. Antalya

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