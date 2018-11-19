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Fenerbahçe'den yılın transfer bombası Burak Yılmaz!

Fenerbahçe kurmayları Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:04
Fenerbahçe'den yılın transfer bombası Burak Yılmaz!

Fanatik’in haberine göre; Galatasaray’ın yanı sıra Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe de devre arasında mutlaka kaliteli forvet takviyesiyle hedefe ulaşmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'den Burak Yılmaz bombası!

Burak Yılmaz tam 10 yıl sonra Fenerbahçe’ye geri dönebilir... İstenmeyen adam olarak ayrıldığı Sarı- Lacivertli kulüp, bu kez Kral’ı çok istiyor. Başkan Ali Koç’un performans anlamında çok beğendiği Burak ile ilk temas kuruldu. Aracılar vasıtasıyla yapılan görüşmenin olumlu ilerlediği öğrenildi. Yakın çevresine, “Fenerbahçe neden olmasın?” diyen Burak’a bu denli ihtiyaç duyulmasının sebebi, Slimani ve Soldado’nun formsuzluğu.

Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti

Burak-Beşiktaş flörtü kesinlikle yeni değil. Yıldız futbolcu, Çin’den ayrılırken de ciddi şekilde Beşiktaş’ın gündemine gelmişti. Ancak o günkü şartlarda Kral, Trabzonspor’u tercih etmişti. Şenol Güneş, sezon başında takımında istediği Burak’ın alınmamasıyla büyük hayal kırıklığı yaşarken, Başkan Fikret Orman Ocak ayında sözünü tutmayı hedefliyor. Vagner Love-Larin- Mustafa Pektemek üçlüsünden verim alamayan Kara Kartal, Burak için çok ısrarcı.

Abdullah Avcı'nın radarında!

Ekonomik anlamda 3 büyüklerin hepsinden iyi durumda olan Başakşehir, Burak Yılmaz’ı şampiyonluk kozu olarak görüyor. Son yıllarda yaptığı yıldız transferleriyle rakiplerine psikolojik anlamda da üstünlük kurmayı başaran Turuncu- Lacivertliler, bu kez Burak için gözünü kararttı. Adebayor’un sakatlıkları nedeniyle Bajic’e sarılan Abdullah Avcı, Burak konusunda yönetime olumlu rapor verdi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 13:04
  1. Burak Yılmaz
  2. Fenerbahçe
  3. Trabzonspor
  4. Beşiktaş
  5. Medipol Başakşehir
  6. Süper Lig
  7. Transfer Haberleri

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