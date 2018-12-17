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Fenerbahçe'den kuraya ilk tepki

Avrupa'nın iki numaralı futbol organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit ile eşleşen Fenerbahçe'den ilk yorum geldi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:12
Fenerbahçe'den kuraya ilk tepki

Fenerbahçe idari menajeri Volkan Ballı, UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit ile eşleşmelerini değerlendirdi.

İşte Volkan Ballı'nın sözleri:

"Zenit ile karşılaşacağımız günlerde çok daha farklı bir Fenerbahçe olacak. Zenit, iyi ve güçlü bir kulüp. Hepsi çok güçlü rakipler. Elimizden geleni yaparak turu geçmeye çalışacağız. 100 küsür yıllık tarihinde Fenerbahçe böyle bir şey yaşamadı ama futbolun içinde her şey var. Maalesef bunu yaşamak zorunda kaldık. Ben zorlu bir süreçte geldim ama gece gündüz çalışacağız"

"Ersun hoca da değer verdiğimiz bir insan. En büyük destekçimiz Fenerbahçe taraftarı olacak. Fenerbahçe taraftarı da üzülüyor. Ben de onların içinden gelen biriyim. Biz Samandıra'ya yeniden Fenerbahçe ruhu kazandıracağız. Yıllar önce Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığımız başarıları yeniden kazanmalıyız. Bizim yapacağımız şey çalışmak, çalışmak ve çalışmak."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 16:12
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  3. Volkan Ballı
  4. UEFA Avrupa Ligi
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