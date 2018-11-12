Fenerbahçe'den Fatih Terim'e bomba 'kabadayı' cevabı!

Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy açıklamalarda bulundu.

Özsoy, ''İlk yarısı güzel olan bir maçtı. İkinci yarı aynı oranda güzel değildi. İhtiyacımız olan bir galibiyetti, mutluyuz. Bu muhteşem taraftara teşekkür etmek istiyoruz. Uzun süredir görmediğimiz bir taraftardı. Onların da katkısıyla ve etkisiyle iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyoruz. Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirip, biraz daha toparlanıp daha iyi sonuçlarla devam etmek istiyoruz'' dedi.

''ERWIN'DEN MEMNUNUZ''

Takımdaki ahengin iyi olduğunu dile getiren Özsoy, ''Oyuncular çok memnun. Erwin'den memnunuz. Geçici yardımcı hoca olarak başladığı görevde neler olabileceğini zaman gösterir'' diye konuştu.

''KONUŞMANIN BİR CEZASI OLMADIĞINI GÖRDÜK''

Semih Özsoy, Galatasaray maçı sonrasında konuşmamayı tercih ettiklerini dile getirerek, "Hangi takımın olduğu önemli değil. Ama biz takımların antrenörleriyle herhangi bir diyolağa girmek istemeyiz. Yönetim kurulu üyeleri ve başkanların verdiği açıklamalar bizce hoş değil. Spor Bakanımızın liderliğinde İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, federasyon başkanı ve tüm kulüplerin olduğu toplantıda gündeme gelmişti. Olduğu takdirde böyle şeylerin yapıcı olduğu söylenmişti. Kışkırtıcı eylemlerden kaçınması söylenmişti. Biz de bunlara uyan bir kulübüz. Federasyon kurallarına uyarız. Konuşmamayı tercih etmiştik. Konuşmanın bir cezası olmadığını gördük. Bugün de çok önemli bir etkinliğimiz vardı. Sosyal sorumluluk projesi başlattığımız bir ilkti. Kin ve nefretlerden uzağız. Cezalar bizim tarafımızdan adil değil hem yönetici hem futbolcu anlamında. Oyunu çirkinleştiren ve adeta buralara gelmesini sağlayan oyuncu sarı kartla cezalandırılmadı, adeta ödüllendirildi. Defalarca seyredilen VAR sayesinde düzeltilecek kararlar düzeltilmedi. Biz bekledik. Sessizliğimiz yanlış anlaşıldı. Suçluluk duygusuyla çok hata yapan çok konuşuru bir kez daha gördük. Bundan sonra bizim savunma zamanımız geldi. Arkadaşlar çok iyi hazırlanıyor gerekli savunmaları verecekler. Federasyonumuz da bize göre yaptığı bazı hataları telafi yoluna gidecektir" ifadelerini kullandı.

''MAÇ BİTİNCE AŞAĞI İNDİĞİMİZDE YAŞANAN ÇİRKİN OLAYLARDAN HABERİMİZ YOKTU''

Semih Özsoy, Galatasaray stadında maçı izledikleri yer ile soyunma odası arasında uzak bir mesafe olduğunu kaydederek, ''Maç bitince aşağı indiğimizde yaşanan çirkin olaylardan haberimiz yoktu. Biz sadece oyuncu ve teknik kadroyu gördük. Fatih Terim'in uzattığı eli sıkmak kadar doğal bir şey yoktur, bizi sakinliğe davet ettiler. Bu arada yaşananlar yaşandı. Açıklamalardan haberimiz yoktu. Benim o sıcağı sıcağına yaptığım açıklamada 'Hasan hocada sıkıntı var' dedim. O gün çok önemli gündü Koray kardeşimizi kaybetmiştik. Fazla da uzağa gitmeden konuyu kapattık. Uzatılan eli sıktık. Mustafa başkan ve yönetime teşekkür ettik. Bizim kartlarımız çimlere Abdurrahim Albayrak gibi çıkmaya da yeterli. Biz onların peşinde koşmadık. Oyuncularımıza hakim olduk. Oyuncuların yanlışlarına hem oyuncularımıza yapılacak yanlışlara. Valinin emniyetin olduğu yerde kimse sahip çıkmaz. Orada bize ayrılan bölgede kalmakla beraber Galatasaraylıların oraya gelmesini engelledik. Hasan hocada sıkıntı var birkaç itişme var dedim. Bunun üzerinden malzeme çıkarmak bence acizlik olur. Türkiye'de bir yalan söyleniyor doğru söyleyen doğruyu ispatla oluyor. Kabadayılık yapanların ayıbı yok ama verildiğinde var. Dolayısıyla kelimelere takılmamak lazım. Sözlerimizin arkasındayız. Başkan ve liderimiz Ali Koç'tur. Kim ne hakkediyorsa üstüne alsın'' şeklinde konuştu.

''TARAFTAR DESTEĞİ MUHTEŞEM''

Fenerbahçeli taraftarların muhteşem bir desteği olduğunu dile getiren Semih Özsoy, şu ifadeleri kullandı: ''Çok güzel koreografi vardı. Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farklılığı buradan geliyor. Büyük bir proje. Getirenlere teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle birleşince daha çok ses getirdi. Öncü olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.''