0553 313 94 23

Fenerbahçe'de Zenit maçı hazırlıkları

10 Şubat 2019 Pazar 14:20
Fenerbahçe'de Zenit maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 12 Şubat Salı günü Rusya'nın Zenit takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanın, salonda gerçekleştirilen egzersiz hareketleriyle başladığı belirtildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Zenit maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 14:20
  1. antrenman
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG
  5. UEFA Avrupa Ligi
  6. Zenit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AIBA Yönetim Kurulu, İstanbul'da toplandı
    1. AIBA Yönetim Kurulu, İstanbul'da..
    2. Kartal'da çöken binanın enkazındaki..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaret..
    4. Yıldırım, mevlit programına katıldı
    5. Saadet Partisi'nin İstanbul adayı..
    6. Erdoğan, Taksim Camii'ni inceledi
    7. Basketbolda maçın ardından
    8. İYİ Parti adayından flaş sözler:..
    9. "Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi..
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sert..
    11. 'Emekli olamayanlar' Anıtkabir'e gitti
    12. UEFA reforma gidiyor! Fenerbahçe ve..
    13. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    14. Prenses Meghan'dan “maskaralık!”..
    15. Erdoğan kesin konuştu! "Halde terör..
    16. "Giresun halkı bizleri yalnız..
    17. Cengiz Ünder'in Roma gururu
    18. Yazılı medyaya "KDV desteği" birçok..
    19. Yargıtay'dan emsal karar! Gürültü..
    20. Cinayet zanlısı konuştu! "Bana esrar..
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var