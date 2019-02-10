Fenerbahçe'de Zenit maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 12 Şubat Salı günü Rusya'nın Zenit takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanın, salonda gerçekleştirilen egzersiz hareketleriyle başladığı belirtildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Zenit maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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