Fenerbahçe'de iki futbolcu kadro dışı kaldı!

Fenerbahçe'de kadro dışıların ardı arkası kesilmiyor... Ozan Tufan, Volkan Demirel, Aatıf ve Dirar'ın ardından iki oyuncu daha kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe yönetimi son günlerde yaşanan zorlu süreçte alınan radikal kararlara bir yenisini daha ekledi.

3 yardımcı hocayı gönderen ve A takımda 3 futbolcuyu kadro dışı bırakan Fenerbahçe’de bir flaş gelişme de genç futbolcular konusunda yaşandı.

Sarı lacivertli takımın alt yapısından yetişen ve bu sezon U21 takımında görev yapan 23 yaşındaki Uygar Mert Zeybek ve takım arkadaşı 19 yaşındaki Serhat Kot kadro dışı bırakıldı.

Daha önceki sezonlarda A takımla da maça çıkan Uygar Mert Zeybek’in disiplinsizlik, Almanya’dan genç yetenek olarak getirtilen Serhat Kot’un ise performans yetersizliği nedeniyle kadro dışı kaldıkları öğrenildi.

Alınan kararın ardından Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan futbolcu sayısı 6’ya yükseldi. Sarı lacivertlilerde daha önce beklentileri yine karşılamayan Ozan Tufan da kadro dışı bırakılmıştı. İşte sarı lacivertlilerde kadro dışı kalan isimler...