Fenerbahçe'de idari menajerliğe Volkan Ballı getirildi

Fenerbahçe'de idari menajerliğe Volkan Ballı getirildi17 Aralık 2018 Pazartesi 12:48
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, futbol A takım idare menajerlik görevine Volkan Ballı'nın getirildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın idari menajerliği görevine Volkan Ballı getirilmiştir. Sayın Volkan Ballı'ya ailemize hoş geldin diyor yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Volkan Ballı, geçtiğimiz sezonlarda da sarı-lacivertli takımda aynı görevde bulunmuştu.
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