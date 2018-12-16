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Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı hazırlıkları tamamlandı

16 Aralık 2018 Pazar 21:33
Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı hazırlıkları tamamlandı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. İki gruba ayrılarak dar alanda pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın taktik provayla sona erdiği kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 21:33
  1. antrenman
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspoor
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. SÜPERLİG

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