Fenerbahçe'de Bursaspor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü Bursaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanın salonda egzersiz hareketleriyle başladığı belirtildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Ümraniyespor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği idmanda, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 21 yaş altı takımıyla çift kale maç yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, bireysel çalışmalardan sonra tamamlandığı kaydedildi. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanda devam edecek.

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