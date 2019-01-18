Fenerbahçe'de 3 transferde sona gelindi

Savunmaya transfer yapmayı planlayan ve Serdar Aziz için Galatasaray'la görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, milli futbolcunun alternatifini belirledi: Dedryck Boyata. Sağ bekte de forma giyen Belçikalı oyuncunun bonservis bedelinin 2 milyon euro civarında olduğu belirtildi. Bu arada Sportif direktör Damien Comolli’nin Leicester City’li Çağlar Söyüncü için de girişimde bulunduğu ancak hem kulübünün hem de oyuncunun transfere sıcak bakmadığı belirtildi.

3 futbolcuda sona yaklaşıldı

Milliyet Gazetesi muhabiri Senad Ok, Sarı-lacivertli ekibin Serdar Aziz, Moses ve Dieumerci Ndongola'nın transferinde sona yaklaştığını söyledi.

Mesut Özil iddiası

İngiltere'de yayın yapan Daily Mirror, "Arsenal, Mesut'un ücretinin bir kısmını karşılayıp, kiralayacak" yazdı. Uzun süredir İstanbul'da ev bakan 30 yaşındaki futbolcunun bu durumu Fenerbahçe'yi de harekete geçirdi. Başkan Ali Koç'un da yıldız oyuncunun transferi konusunda sportif direktör Comolli'ye tam yetki verdiği öne sürüldü.

Elis için 6 milyon euro

Honduras basının Houston'ın 8 milyon euro istedi Alberth Elis için Fenerbahçe'nin 6 milyon euro teklif ettiğini yazdı. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.

Emre ve Dabo iddiaları

Celta Vigo'da gözden çıkarılan Emre Mor için oyuncunun menajerleri, Fenerbahçe'yle temasa geçti. (Fotomaç) Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Fiorentina'da forma şansı bulamayan Bryan Dabo'yla ilgileniyor. (Fotomaç)

Adrien Silva geliyor

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Leicester City'den Adrien Silva için büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve transferin imzaya kaldığı iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli İngiltere'ye giderek Leicester City yöneticileriyle görüştü. Yapılan görüşmelerde tecrübeli orta sahanın kiralanması konusunda el sıkışıldı.

Mata iddiası

Fenerbahçe'nin Manchester United'da forma giyen Juan Mata'ya talip olduğu iddia edildi. Ancak bu bilgiyi doğrulayacak veriye ulaşılamadı.

Aatif Rizespor'da

Çaykur Rizespor Kulübü, Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yıl sonuna kadar anlaşma sağladı.

Soldado iddiası

Roberto Soldado'nun Arabistan takımlarından Al-Shabab Riyad ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Al Shabab Riyad'ı, Kayserispor'un eski hocası Sumudica çalıştırıyor.

İtalyanlar yazdı

İtalyan basınına göre sarı-lacivertliler, Napoli forması giyen Hırvat yıldız Marko Rog'un peşinde... 23 yaşındaki oyuncu orta sahada görev yapıyor. Napoli forması giyen Rog'un takımıyla olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Marko Rog ile Avrupa'nın dev kulüplerinin de ilgilendiği iddia edildi.

Shved iddiası

Golcü ve genç kanat oyuncularını yakın takibe alan Fenerbahçe’nin gündemine yeni bir isim girdi. Scout ekibinin, Karpaty formasını giyen Marian Shved’i gözüne kestirdiği öğrenildi. 21 yaşındaki Ukraynalı yıldız bu sezon ligde 17 maçta 8 gol ve 3 asistlik performansıyla 11 gole direkt katkı yaptı.

Şener'e yeni sözleşme

Beşiktaş'ın istediği Şener'i Yanal'ın talebiyle takımda tutmaya karar veren Sarı-Lacivertliler, yeni sözleşme teklif edecek. Fenerbahçe, Tecrübeli futbolcuya 3 yıllık yeni sözleşme önerecek.