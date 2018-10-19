Fenerbahçe videoyla açıkladı! İşte dev anlaşma

Fenerbahçe, forma göğüs reklamında Otokoç Otomotiv AŞ ile AVIS markasının kullanılması konusunda 2018/19 sezonu için 35.500.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalandığını açıkladı.



KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;



Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2018/19 sezonu için sözleşme bedeli 35.500.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalanmıştır.







İşte resmi siteden yapılan açıklama:



Kulübümüz ile dünyada 180 ülkede araç kiralama çözümleri sunan lider global marka Avis, forma göğüs sponsorluğunda iş birliğine gidiyor.



Futbol Takımımız, gerçekleştirilen bu anlaşmayla 20 Ekim Cumartesi günü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9.haftasında oynayacağı Demir Grup Sivassporkarşılaşmasında, Türkiye’de Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren öncü ve lider araç kiralama markası Avis’in logosunu taşıyan formasını ilk kez giyiyor olacak.



Sponsorluk lansmanı; Başkanımız Sayın Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Otokoç Otomotiv Yöneticileri ve Avis Budget Group Uluslararası Başkanı Mark Servodidio’nun katılımları ile 1 Kasım 2018 Perşembe günü düzenlenecek basın toplantısı ile gerçekleştirilecek.